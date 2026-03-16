SF映画の黄金期ともいえる1960年代から1980年代の名作ポスターを収録した書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』が、2026年3月27日（金）に発売される。それに先がけ、一部書店では3月16日（月）より先行販売とポスター展示が実施される。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 本書は、『2001年宇宙の旅』から『ロボコップ』まで、SF映画史を彩