米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷレボリューション」（カリフォルニア州ロサンゼルス）が１５日（日本時間１６日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）は、カイル・フレッチャー＆マーク・デイビスと保持していたＡＥＷ世界トリオ王座から陥落した。悪党集団「ドン・キャリス・ファミリー」ではＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と対立が続くが、ＴＮＴ王者フレッチャーとは関係