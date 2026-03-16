昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、都内で行われた。巨人の前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が参列し、尾崎さんとの思い出を明かした。野球出身の尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）のエースとして活躍し、１９６４年の選抜大会で優勝。高校卒業後はプロ野球・西鉄（現西武）入りしたが、実働３年で見切りをつけてゴルフ