【モデルプレス＝2026/03/16】セブン-イレブンでは、パーソナライズ栄養ブランド「タイプフード（TYPEFOOD）」を、東京都一部のセブン‐イレブン85店舗にて、3月17日（火）より順次、販売開始する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆都内一部セブンで取り扱い開始「タイプフード」とは「タイプフード」は、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブラ