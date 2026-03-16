【モデルプレス＝2026/03/16】TBSアナウンサーの近藤夏子が3月15日、自身のInstagramを更新。友人の結婚式に参列した際のノースリーブドレス姿を披露した。【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「着こなしてて凄い」産後初のノースリ姿で美スタイル披露◆近藤夏子、ノースリーブドレス姿披露近藤は「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へと。おめかしなんて何