【モデルプレス＝2026/03/16】モデルの藤井夏恋が3月14日に、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚式での家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元E-girls「最強一家」アイドル兄も駆けつけた和装結婚式ショット◆藤井夏恋、兄・藤井流星ら家族集結の結婚式ショット公開夏恋は「一生の思い出」とコメントし、和装で行った結婚式の様子をリール動画で投稿。