実業家の与沢翼さんが2026年3月15日にXを更新し、婚活を開始してから洋服に使った金額を明かした。「欲しくないものは買わないようにしよう」与沢さんは2025年10月頃から婚活を開始。Xなどで、女性と一緒に訪れたと思われる飲食店の写真などを公開している。与沢さんは15日のポストで、「昨日は、258万8510円分の洋服、買いました」と報告し、ハイブランドの紙袋の写真などを公開した。また、「載せてなかったですけど、1月22日に