韓国を代表する大衆音楽授賞式「ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」が、第35回授賞式に向けたグローバルファン投票を開始する。3月16日、ソウル歌謡大賞組織委員会によると、「第35回ソウル歌謡大賞」のファン投票が、3月20日からグローバルファンダムプラットフォーム「IDOLCHAMP」を通じて実施される。【写真】BTS、「ソウル歌謡大賞」で6冠の新記録今回のファン投票は全3段階で行われる。本選1次投票は3月20日から4月9日ま