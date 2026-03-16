韓国の国民的女優、故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツ投手の故チョ・ソンミンさんの長女であるチェ・ジュンヒが、花嫁姿を公開した。 3月15日、チェ・ジュンヒは、「2025年から少しずつ撮り溜めてきた写真の1枚目…これから少しずつ公開していきます」とコメントを添え、写真を投稿した。【写真】日本で撮影…チェ・ジュンヒ、ウエディング写真が炎上公開された写真の中で、チェ・ジュンヒは純白のウェディングドレ