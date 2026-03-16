【レーシングミク 2025 セパンVer.】 8月ごろ 展開予定 フリューは、プライズ「レーシングミク 2025 セパンVer.」を8月ごろに展開することを発表した。 本製品は、イラストレーターの望月けい氏がデザインした「レーシングミク 2025 セパンVer.」を、同社の新たなプライズフィギュア「ムチュート」で商品化するもの。 今回同社のプライズ情