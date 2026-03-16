週明け１６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８９．９３ポイント（１．１４％）高の２５７５５．５３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．１４ポイント（１．２８％）高の８７８２．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４３４億９６５０万香港ドルに拡大している（１３日前場は１２６０億５９２０万香港ドル）。中国景気の持ち直