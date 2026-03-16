フジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）は23日〜27日、一週間の通し企画として「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を放送することが決定した。なお、番組全編にわたってVTRでお送りするのは、『ぽかぽか』が始まって以来初の試みとなる。【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子一言で“遠足”といっても、月曜日から金曜日まで、旅のスタイルも行き先もさまざま