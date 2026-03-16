お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が、16日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自宅周辺での“事件”を語った。同番組で「僕の家の近所、めっちゃ有名になりましたわ」と告白。今月11日に、地下に敷設された管が隆起した大阪市北区の現場について「あれ、僕の家の近所ですわ。僕の生活道路ですわ、あそこ」と打ち明けた。これを受けて、タレントの上沼恵美子は「自慢違うぞ、あんな