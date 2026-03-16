トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。未婚の母として現役復帰した当時を振り返った。2011年、世界選手権で優勝し一度は引退を決意していた安藤さん。「復帰するつもりは最初はなく」と話すもその後妊娠が発覚。「娘ができたからこそ自分が何をしてあげられるかなって考えたときにスケートしかなかった。しっかりと考えて…もう一回カムバックするって