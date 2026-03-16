4月、社会全体が新しいステージへと向かう季節。経営者の心には奇妙な焦りが生まれます。SNSに溢れる他者の成功、そして自社の停滞感。現状を一度壊してしまえば、新しい自分になれるのではないか――。そんな「リセット願望」から始まる強引な改革は、往々にして大切なものから順に壊していきます。本記事では、上岡社長（仮名）の事例とともに、経営者が陥りがちな「焦燥感」の正体とその代償を、資産形成・経営アドバイザーの萩