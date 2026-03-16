女優の芳根京子さん（29）が16日までにインスタグラムを更新。映画『私がビーバーになる時』の上映前イベントに参加した際のオフショットを公開し、ネット上で話題となっている。【写真】「スタイル良すぎ！」芳根京子さんのショートパンツ×網タイツの絶対領域『私がビーバーになる時』日本語吹き替え版で、主人公・メイベル役の声優を務める芳根さんは、「『私がビーバーになる時』本日公開です」「ぜひこの春は劇場でもふもふし