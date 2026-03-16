一見してそれほど目を引かない変圧器（トランス）が、今や海外市場で引っ張りだこになっている。税関総署によると、2025年の中国製変圧器の輸出額は前年比約36％増の646億元（約1兆4858億円）に達し、1台当たりの輸出価格は約3分の1上昇して20万5000元（約472万円）になった。変圧器メーカーの多くが大量の受注を抱え、一部のデータセンターからの受注は27年分までいっぱいだという。人民日報が伝えた。メード・イン・チャイナの変