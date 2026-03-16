中国東北部の遼寧省海洋水産科学研究院でこのほど、1頭の特別な西太平洋ゴマフアザラシが生まれ、「伝承（チゥアンチェン）」と名付けられました。特別という理由は、「伝承」が同研究院で初めて繁殖に成功したゴマフアザラシであることに加え、その両親がいずれも完全な盲目のため、海に戻すことのできない個体だからです。「伝承」の両親が完全に盲目になった原因は白内障でした。2023年10月、密猟で捉えられた41頭のゴマフアザ