日常生活の中に隠れている意外な「言葉のつながり」を発見して、頭をすっきりとさせてみませんか？今回は、日本の食卓でおなじみの軽食から食欲をそそる屋台料理まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何でしょうか？問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□すびかみ□□つあ□□し□□そばヒント：炊いたご飯を三角形などに