平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が、TVアニメ『マリッジトキシン』（カンテレ／フジテレビ系）オープニング主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】平手友梨奈、新曲「Kill or Kiss」使用のTVアニメ『マリッジトキシン』メイキング映像） TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載中の、原作 静脈、漫画 依田瑞稀による、“殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活