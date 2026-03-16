『パンどろぼう』のエコバッグが付属する「『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン‐イレブン特別版」（KADOKAWA）が、3月25日（水）から発売。それに先駆け、3月15日（日）から「セブンネットショッピング」および「カドスト」で予約受付が実施されている。【写真】大きさが分かりやすいエコバッグを持った様子■広めのマチがうれしい今回登場するのは、『パンどろぼう』に登場する“おにぎりぼうや”のぬ