元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、３月16日に自身のインスタグラムを更新。「日本に帰ってくるといいことばかり」と発信した。ブラジルを離れて現在は日本に滞在中のようで、多くの友人と会い、日本食も堪能するなか「久々に俊さんとお仕事で再会できた」という。 「相変わらず温かい人で、色々盛り上がった。最高！」と綴り、かつて日本代表で共闘した中村俊輔氏との２ショットをアップロード。「素晴らしい選手は