プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が、15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリさんが、マスク姿ながらも“顔出し”出演を果たした。【写真】安藤美姫、12歳長女が“顔出し”出演安藤は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」に出演。密着VTR前に、安藤は「もともとあんまり、自分の家族のことを、メディアさんで話す必要性を感じてなかった」とぶっ