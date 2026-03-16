TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦が他局で生中継される中、本音を漏らした。同時間帯では日本対ベネズエラ戦をニッポン放送と文化放送が生中継していた。安住アナは「WBCが行われているということで。ネット系のプラットフォーム企業が放映権、大枚をはたいて取得したと。地上波の