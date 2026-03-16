ILLIT（アイリット）の「jellyous」が、グローバルなオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで1億ストリーミングを突破した。3枚目ミニアルバム「bomb」の収録曲で、1億超えは通算7曲目となる。12日に発表された。韓国の公営放送MBCは16日、「jellyousは、休むことなく駆け抜ける速いビートが特徴のダンスポップ・ジャンルの曲。確認できない『あなた』の心に嫉妬（jealous）を感じ、さまざまな感情が混ざり合った