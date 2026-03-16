１６日午前１０時１０分頃、米軍普天間飛行場の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で、「船２隻が転覆している」と目撃者から１１８番があった。２隻には学生ら２１人が乗船。救助されたが、男女２人の死亡が確認された。第１１管区海上保安本部海保は大波を受けて転覆したとみて調べている。海保によると、２隻「平和丸」（全長約８メートル）と「不屈」（同約６メートル）に乗船していた２１人のうち、１８人が学生