オーストラリア政府は16日、人道目的のビザを発給したサッカーの女子イラン代表のうち新たに1人が亡命を断念して同国を離れたと発表した。最大7人だった亡命希望者のうちオーストリアに残るのは2人となった。オーストラリアで開催中の女子アジア杯で敗退したイラン代表の選手は2日の韓国戦で試合前に国歌を歌わなかったことでイランのメディアから「裏切り者」と非難され、帰国後に処罰されるとの臆測が高まった。オーストラリ