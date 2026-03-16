イランとの戦争が続くなか、航空各社は燃料費の上昇に直面する見通しで、その打撃は世界中の旅行者に及ぶ可能性がある/Kevin Carter/Getty Imagesワシントン（CNN）イランとの戦争が続くなか、原油価格が高騰している。航空各社は燃料費の上昇に直面する見通しで、その打撃は世界中の旅行者に及ぶ可能性がある。ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）は先週、CNBCに対し、影響は「おそらくすぐに生じる」と語