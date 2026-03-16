メイプル超合金カズレーザー（41）が16日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）侍ジャパンに大ボケのコメントをした。番組ではWBC準々決勝のベネズエラ戦で5−8で敗れて連覇できなかった日本代表を特集。MC谷原章介を中心に「日本代表の選手、頑張った、すばらしい」と賞賛する中、カズレーザーは「ああ、でもまだ1敗しただけですからね」と大ボケのコメン