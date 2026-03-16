岐阜地方気象台は16日、岐阜での桜の開花を発表しました。例年より1週間以上早く、全国では高知と並び最も早い開花です。記者「岐阜県のさくらの標本木です。枝の先を見てみますと、5輪以上咲いています」16日午前10時ごろ、岐阜地方気象台の職員が、ソメイヨシノの標本木に5〜6輪以上花が咲いていることを確認し、桜の開花を発表しました。平年より9日早く、観測史上、最も早い開花となりました。桜を見に来た女性「桜が咲くとや