モスフードサービスは3月18日、いちごのショートケーキのような味わいが楽しめる「クリームポム 〜いちご〜」(590円)を全国の「モスバーガー&カフェ」店舗で発売する。「クリームポム 〜いちご〜」(590円)同商品は、モスバーガー&カフェオリジナルの新感覚スイーツ。北海道産の生クリームを配合したコクのある口どけの良いクリームを、卵の風味が強いしっとりした食感のスポンジで包んだ。いちご果肉を80%配合し、果肉感に