ファミリーマートは3月17日、「ファミマルKITCHEN」より「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を全国のファミリーマートで発売する(商品によって発売地域が異なる)。春の彩りサラダ日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある春の彩りサラダ5種類を展開する