大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去してから一夜明けた１６日、若嶋津さんの弟弟子だった常盤山親方（元小結・隆三杉）が、大相撲春場所９日目が行われたエディオンアリーナ大阪で取材に応じた。中卒の同親方と高卒の若嶋津さんとは入門が１年違い。「何千番と稽古した。多くのことが映像によみがえってくる。思い出がありすぎて絞りきれない」と神妙な表情だった。稽古のときは厳しかったが土俵を離れると