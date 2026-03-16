CUTIE STREET CUTIE STREETが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。『ぷりきゅきゅ』『ひたむきシンデレラ！』『かわいいだけじゃだめですか？』を披露した。会場をキュートに包みこんだ。「ぷりきゅきゅ」で一気に会場を熱気に包み込むと「ひたむきシンデレラ！」を披露して更に盛り上げた。ランウェイトップでキュート