WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、日本代表「侍ジャパン」は惜しくも敗退した。これまで日本戦の行方に大きな注目が集まり、多くのファンが試合の結果に一喜一憂した。今回の大会は、日本国内では動画配信サービスの「Netflix（ネットフリックス）」が独占配信しており、課金しなければリアルタイムで試合を視聴できない点が、これまでの大会と大きく異なっていた。さらに、準決勝や決勝などの試合は、日本時間で平日