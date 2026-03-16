米株価指数先物時間外ダウ200ドル超高ホルムズ海峡再開期待 東京時間13:21現在 ダウ平均先物JUN 26月限47102.00（+216.00+0.46%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6722.50（+36.75+0.55%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24748.25（+142.50+0.58%） 米株先物は上げ幅を拡大、ダウは200ドル超上昇している。トランプ米大統領が同盟国にホルムズ海峡再開への支援を要請したことで、NY原油先物が上げを帳消しにし