昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し“ジャンボ”の愛称で親しまれた尾崎さんをしのび、関係者ら約1000人が参列した。国内男子ツアー通算20勝の石川遼（34＝CASIO）が取材に応じ、尾崎さんへの思いを口にした。「優勝した時は電話して報告をさせていただいていたが、2020年以降は