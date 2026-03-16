俳優の大泉洋（52）、斎藤工（44）、池松壮亮（35）が16日、都内でサントリー「THEPEEL」の新CM発表会に出席した。冒頭で、昨年の発表会を欠席した池松が「戦力になるように頑張ります」と意気込むと、大泉はさっそく「頼むよ。（昨年）よく休めたもんだ」とボヤキをさく裂させた。3人がレモンの皮むきに挑戦する場面では「途中で皮が途切れたらCM契約終了です」と宣言。池松が途中で皮を途切れさせてしまうと、「切れました