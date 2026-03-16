お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの元SKE48で女優・松井玲奈（34）について語った。今回は岩井の料理企画を実施。その中で、普段料理をするか問われた松井は「基本自炊が多い。煮物が好きで。ストレスたまったりすると、煮物作ると頭がクリアになる。煮詰まっているのを見ている間に自分を振り返る時間ができる」と話した。すると、岩井は「松