ポッドキャスト番組のパーソナリティたちが集結する国内初のイベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、3月14日・15日の2日間にわたり、東京赤坂サカス広場にて開催された。【イベント写真たくさん】山崎怜奈『ダレハナ』夏祭りアンジーとの因縁も決着？「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽しむことができる。近年急速な盛り上が