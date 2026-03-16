俳優の桜井ユキが１６日、大阪市内で出演するカンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜、後１０・００）の取材会に登場した。残り２話となった作品を振り返り、桜井は「人生で自分の身には起きて欲しくない、と思うことがぎっしりと詰まって、ドラマとしての満足度は高いと思うのですが、まだまだいろんなことが起こります」と、笑った。ＳＮＳなどで作品の考察が盛り上がりを見せる同作。これまで自身の