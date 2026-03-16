【週刊プレイボーイ13＆14号】 3月16日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ13＆14号」を3月16日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。 今週の週プレは、美しいスタイルから目が離せない宮部のぞみさんが表紙と巻頭グラビアに登場。全12ポーズ、40分間収録のDVDも付属する。 さらにデ