【第92話】 3月16日 公開 第92話「花火」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月16日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第92話「花火」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第92話では、打ち上げ花火を楽しむ2人。打ち上げの大きな音で声が届かないことに気づいた桜太郎は、こっそり本心を口にするが――。 サンデーうぇぶり「とな