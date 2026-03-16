ソケッツは後場に一時ストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９７０円に買われた。きょう午前１１時３０分ごろ、集英社（東京都千代田区）とＭＯＵ（覚書）を締結したと発表。今後の収益貢献を期待した買いが集まったようだ。ソケッツはＩＰ（知的財産）のメディア化・商品化展開、活用事例まで幅広い関連性を可視化するエンターテインメント向けデータマネジメントプラットフォーム（ＤＭＰ）を提供す