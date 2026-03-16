「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在で山王が「買い予想数上昇」４位となっている。 山王は朝方から大量の買い注文が入り商いが成立しないまま３００円高はストップ高となる１６２７円にカイ気配で張り付く人気となった。電子機器に使われるデバイスの貴金属表面処理加工（金メッキ加工）や精密プレス加工などを手掛け、独自のメッキ加工技術をベースに水素分野にも積極展