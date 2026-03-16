ユークスが続伸している。前週末１３日の取引終了後に発表した２６年１月期連結決算が、売上高４２億８８００万円（前の期比３１．７％増）、営業利益１億８１００万円（同２．１倍）、純利益１億７６００万円（同１０．９％減）となり、従来予想の営業利益２０００万円、純利益２２００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 受託開発で受注が回復傾向にあることや連結子会社アクアプラスの連結効果で