フィットイージーは大幅安。前週末１３日取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）単独決算は、売上高が３１億１４００万円（前年同期比５０．６％増）、営業利益が７億２０００万円（同３１．７％増）だった。新規出店をはじめ、キャンペーンや会員満足度向上への取り組みなどが奏功した。通期計画に対して順調な進捗ながら特段のサプライズ感はなく、目先は材料出尽くしと見た売り