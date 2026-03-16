チェゼーナ(セリエB)は15日、アシュリー・コール氏(45)が監督に就任することを発表した。6月30日までの短期契約で、一定の条件を満たした場合に延長するオプションがついているとした。A・コール氏は現役時代にアーセナルやチェルシーなどで活躍し、プレミアリーグを3回、FAカップを7回、UEFAチャンピオンズリーグを1回優勝するなどした名DF。イングランド代表としてはワールドカップに3回出場している。イタリアではローマで1