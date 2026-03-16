WBC準々決勝敗退の責任を取り、辞任の意向を示した野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督に韓国メディアが注目している。【関連】侍ジャパン敗退に韓国メディア辛辣「決勝までフリーパスでは？」日本は3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で5-8と敗れた。2006年、2009年、2023年にWBC優勝を果たした日本は、大会史上最多の優勝回数を誇る。前回大会では全勝優勝を飾り、