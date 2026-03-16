高市首相は１６日の参院予算委員会で、米側から船舶の護衛活動への要請について「まだ求められていない」と明らかにした。そのうえで、「どのように日本関係船舶や乗員の命を守っていくか。法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中だ」と述べた。小泉防衛相は船舶の護衛に伴う自衛隊派遣について、「現時点で考えていない」と強調した。自衛隊法に基づく海上警備行動については「発令は制度上は可能だ」とした。日本関係